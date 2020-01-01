Дмитрий Кобылкин обозначил приоритеты работы Минприроды на 2020 год

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Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин после переназначения на должность министра рассказал о приоритетах в работе ведомства в 2020 году, сообщает пресс-служба Министерства.

Главным направлением деятельности останется достижение показателей федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта "Экология".

Предусмотрено проведение ряда важнейших мероприятий, часть из которых станет продолжением начатых в 2019 году - это рекультивация свалок, ликвидация объектов накопленного экологического вреда, строительство очистных сооружений. В части федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" на запланировано создание электронной федеральной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, значительное увеличение количества объектов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов.

В рамках федерального проекта "Инфраструктура обращения с отходами I-II классов опасности" планируется утвердить федеральную схему по обращению с ними, а также создать государственную информационную систему.

Продолжится реализация федеральных проектов "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал" и "Оздоровление Волги", по некоторым направлениям увеличится количество мероприятий и территориальный охват.

Федеральный проект "Чистый воздух" предусматривает в 2020 году создание единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

К 75-летию Великой Победы пройдет масштабная акция "Сад победы" по посадке 29 млн деревьев, до конца года на территории страны в память о погибших героях планируют посадить 75 млн деревьев.

Напомним, что в состав нового правительства кроме Дмитрия Кобылки вошли еще два представителя Тюменской области. Работу на посту министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства продолжит Владимир Якушев, Министерство науки и высшего образования возглавил Валерий Фальков.