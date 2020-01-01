Тюменцев приглашают на торгово-промышленный форум в Армению

| Фото: expo.am | Фото: expo.am

Тюменские предприниматели могут принять участие в двадцатом универсальном торгово-промышленном выставочном форуме ARMENIA EXPO 2020, который состоится 10-12 сентября в Ереване, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Форум объединит девять выставок по различным направлениям - от строительства и финансов до туризма и полиграфии. Организаторы ожидают участников из 15 стран.

Площадка ARMENIA EXPO дает возможность ознакомиться с последними разработками, технологиями и инновационными системами во всех сферах промышленного производства, установить и укрепить деловые связи.

Подробная информация на официальном сайте форума.