Тюменская спортсменка Анна Грухвина выиграла спринт на всероссийских соревнованиях
Анна Грухвина, Майя Якунина и Ольга Кучерук | Фото: flgr.ru
Тюменка Анна Грухвина выиграла спринт свободным стилем на всероссийских соревнованиях среди юниоров 21 года - 23 лет, которые проходят в Кирово-Чепецке, сообщает Федерация лыжных гонок России.
Второй пришла Майя Якунина из Калужской области, бронза - у тюменской спортсменки Ольги Кучерук.
На состязаниях юниорок в категории 19-20 лет тюменка Наталья Мекрюкова стала обладательницей серебра, уступив Веронике Степановой из Камчатского края.
Отметим, что старты в Кировской области являются отборочными на Первенство мира среди юниоров 2020 года, которое пройдет в городе Обервизенталь (Германия) с 28 февраля по 8 марта.
Полные протоколы гонок здесь.