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Тюменская спортсменка Анна Грухвина выиграла спринт на всероссийских соревнованиях

Спорт, 10:33 24 января 2020

flgr.ru Анна Грухвина, Майя Якунина и Ольга Кучерук | Фото: flgr.ru

Тюменка Анна Грухвина выиграла спринт свободным стилем на всероссийских соревнованиях среди юниоров 21 года - 23 лет, которые проходят в Кирово-Чепецке, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Второй пришла Майя Якунина из Калужской области, бронза - у тюменской спортсменки Ольги Кучерук.

На состязаниях юниорок в категории 19-20 лет тюменка Наталья Мекрюкова стала обладательницей серебра, уступив Веронике Степановой из Камчатского края.

Отметим, что старты в Кировской области являются отборочными на Первенство мира среди юниоров 2020 года, которое пройдет в городе Обервизенталь (Германия) с 28 февраля по 8 марта.

Полные протоколы гонок здесь.

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# лыжные гонки , ФЛГР , юниоры

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