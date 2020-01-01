Тюменская спортсменка Анна Грухвина выиграла спринт на всероссийских соревнованиях

Анна Грухвина, Майя Якунина и Ольга Кучерук | Фото: flgr.ru Анна Грухвина, Майя Якунина и Ольга Кучерук | Фото: flgr.ru

Тюменка Анна Грухвина выиграла спринт свободным стилем на всероссийских соревнованиях среди юниоров 21 года - 23 лет, которые проходят в Кирово-Чепецке, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Второй пришла Майя Якунина из Калужской области, бронза - у тюменской спортсменки Ольги Кучерук.

На состязаниях юниорок в категории 19-20 лет тюменка Наталья Мекрюкова стала обладательницей серебра, уступив Веронике Степановой из Камчатского края.

Отметим, что старты в Кировской области являются отборочными на Первенство мира среди юниоров 2020 года, которое пройдет в городе Обервизенталь (Германия) с 28 февраля по 8 марта.

Полные протоколы гонок здесь.