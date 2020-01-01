Бизнес в Тобольске будет развиваться при поддержке региональной Торгово-промышленной палаты

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Совместные планы по развитию малого и среднего бизнеса обсудили на выездном заседании в Тобольске члены торгово-промышленной палаты Тюменской области с мэром города Максимом Афанасьевым и представителями предпринимательского сообщества, сообщает пресс-служба Тюменской ТПП.

Президент торгово-промышленной палаты Эдуард Абдуллин отметил, что в 2019 году союз организовал и провел в Тобольске более 50 мероприятий по поддержке и популяризации предпринимательства.

"Прежде всего, это масштабный проект "Диалог бизнеса и власти", в котором приняли участие заместитель губернатора, руководители департаментов правительства области, представители компании СИБУР и еще более 100 предпринимателей Тобольска. Были обозначены актуальные вопросы по развитию города, варианты господдержки, развития промышленных кластеров в регионе и многое другое. В течение года важное значение имели практически полезные семинары, проведенные в Тобольске, по темам налогового обложения, правовых вопросов, маркетингу и работе по продвижению товаров и услуг", - сказал он.

Глава Тобольска заявил, что в 2020 году будет принята муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства", она станет подспорьем для реализации проектов.

"Перед тем как мы представим программу для обсуждения на Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Тобольске, есть смысл рассмотреть ее положения на площадке Торгово-промышленной площадки Тюменской области, и учесть мнение бизнеса, экспертов. Мы открыты для предложений по эффективному развитию предпринимательской среды города", - сказал Афанасьев.

В заседании приняло участие более 30 предпринимателей Тобольска – членов ТПП Тюменской области. Они высказали пожелания по дальнейшему развитию городской предпринимательской среды, обсудили участие в будущих масштабных проектах.