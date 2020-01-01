Александр Моор провел заседание комиссии по противодействию коррупции

admtyumen.ru admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции 24 января.

Открывая совещание, он напомнил о последних изменениях в федеральном законодательстве в сфере профилактики и противодействия коррупции.

"Уже началась новая декларационная кампания по представлению сведений о доходах за 2019 год. Напомню, что в связи с изменениями в законодательстве, если имущественное положение сельского депутата не изменилось, то впервые ему достаточно будет представить соответствующее уведомление. В этой связи, в целях правильного применения местными депутатами норм права и представления корректной информации, мы будем проводить среди них активную разъяснительную работу", – подчеркнул губернатор.

В соответствии с указом президента заполнять справки о доходах необходимо с использованием специального программного обеспечения "Справки БК".

"В Тюменской области этот программный комплекс успешно применяется на протяжении последних двух декларационных кампаний. Несмотря на то, что указ вступит в силу с 1 июля 2020 года, в Тюменской области сведения о доходах всеми служащими заполняются с использованием рекомендованного программного обеспечения", – заметил глава региона.

Кроме того, на совещании обсудили меры, принимаемые в целях противодействия коррупции на территории муниципалитетов, а также итоги выполнения плана противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Тюменской области за 2019 год и результаты областного конкурса "СМИ против коррупции".

Участие в совещании приняли главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, прокурор Тюменской области Владислав Московских, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Александр Кубляков, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области Владимир Мелехин, руководитель УФНС России по Тюменской области Татьяна Чалилова, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, депутаты Тюменской областной думы, представители других федеральных ведомств, областного правительства и общественных организаций.