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Более тридцати участинков собрал фестиваль ГТО в Упорово

Спорт, 11:30 27 января 2020

администрация Упоровского муниципального района | Фото: администрация Упоровского муниципального района

Более 30 человек приняли участие в зимнем фестивале ГТО, который прошел в Упоровском районе 25 января.

Подтвердить хорошую физическую форму в спорткомплекс "Ладья" приехали представители райцентра, Суерки, Масалей, Бызово и Буньково.

Как рассказал специалист Центра тестирования ВФСК "ГТО" Максим Шефер, участники фестиваля выполняли наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, упражнение на пресс, отжимание, подтягивание, рывок гири весом 16 кг, бег на лыжах.

"К участию приглашали мужчин и женщин в возрасте от 30 до 49 лет. В каждой из четырех возрастных категорий по результатам тестирования выявили первое, второе и третье призовые места. Дипломы и медали призерам вручат в сельских поселениях на ближайших массовых мероприятиях", - рассказал Максим Шефер.

Среди женщин в своих возрастных категориях лучшие результаты показали Софья Москалева, Наталья Зятькова, Надежда Ефимова и Марина Калинина. Среди мужчин победителями стали Ерик Смагулов (30-34 года), Ермек Смагулов (35-39 лет), Александр Толстоногов (40-44 года) и Игорь Патрушев (45-49 лет).

Призеры фестиваля также получают право представлять район на Областном фестивале ГТО, который пройдет в Тюмени с 7 по 9 февраля.

Упоровская ДЮСШ | Фото: Упоровская ДЮСШ

Ирина Кургузова

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# здоровый образ жизни , нормативы , Упоровский район , фестиваль ГТО

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