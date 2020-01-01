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Подозреваемый в убийстве прятался в теплотрассе

Происшествия, 12:03 27 января 2020

СУ СК РФ Тюменской области. | Фото: СУ СК РФ Тюменской области.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на лестничной площадке в подъезде дома на ул. Геологоразведчиков в Тюмени 26 января. Подозреваемого в этом преступлении полиция нашла в одной из близлежащих теплотрасс, сообщает СУ СК РФ Тюменской области.

По версии следствия двое мужчин без определенного места жительства распивали спиртное в подъезде многоквартирного дома. Между собутыльниками произошла ссора. Обвиняемый смертельно ранил оппонента ножом.

Задержан 45-летний ранее судимый уроженец Омской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается.

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# следователи , убийство , уголовное дело

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