Подозреваемый в убийстве прятался в теплотрассе

| Фото: СУ СК РФ Тюменской области. | Фото: СУ СК РФ Тюменской области.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на лестничной площадке в подъезде дома на ул. Геологоразведчиков в Тюмени 26 января. Подозреваемого в этом преступлении полиция нашла в одной из близлежащих теплотрасс, сообщает СУ СК РФ Тюменской области.

По версии следствия двое мужчин без определенного места жительства распивали спиртное в подъезде многоквартирного дома. Между собутыльниками произошла ссора. Обвиняемый смертельно ранил оппонента ножом.

Задержан 45-летний ранее судимый уроженец Омской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается.