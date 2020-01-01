Начинающих в гостиничном бизнесе в Тюменской области освободили от налогов

| Фото: Министерство промышленности и торговли РФ ВК | Фото: Министерство промышленности и торговли РФ ВК

Тюменские законодатели расширили сферу применения нулевой налоговой ставки, распространив ее на индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предоставлению мест для временного проживания. Об этом сообщается на официальном сайте Тюменской областной думы.

Закон, как отмечено в сообщении, приведен в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации, уточняет положения, предусматривающие право субъектов РФ устанавливать налоговую ставку в размере ноль процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

"Нулевая ставка налога с января 2020 года устанавливается для следующих видов деятельности: предоставление мест для краткосрочного проживания, в том числе, в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах, - прокомментировал нововведения председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий. - Полагаю, что закон будет способствовать привлечению инвестиций и созданию благоприятного делового климата для малого бизнеса в Тюменской области. Мы можем сделать наш регион более благополучным и процветающим, а жизнь – комфортнее".