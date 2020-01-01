Запсибкомбанк подвел итоги акции "Новый 2020 год"

| Фото: Запсибкомбанк во ВКонтакте | Фото: Запсибкомбанк во ВКонтакте

Более 11 тыс. клиентов приняли участие в акции "Новый 2020 год" за девять дней декабря 2019 года. Запсибкомбанк подвел итоги акции "Новый 2020 год".

По информации, пресс-службы банка, принять участие в акции могли владельцы дебетовых карт Запсибкомбанка. Для этого необходимо было зарегистрироваться в акции "Новый 2020 год" и сохранить на карте остаток 20 тыс. рублей и более с 31 декабря 2019 по 5 января 2020 г.

Победители акции определены. До 27 января включительно 20 клиентов получат на свою карту приз в размере 20 тыс. рублей. Со списком победителей можно ознакомиться в разделе "Акции и спецпредложения" на сайте банка.

"Наша цель – чтобы клиенты Запсибкомбанка не просто пользовались продуктами банка, но и получали дополнительные возможности. Призовой фонд акции "Новый 2020 год" символично отражает название акции: 20 призов по 20 000 рублей. Для кого-то денежный приз стал неожиданным новогодним подарком, для кого-то сюрпризом на день рождения, но, безусловно, для всех победа в акции стала радостным и приятным событием в наступившим новом году. Уже в марте наших заемщиков ждет розыгрыш автомобиля-кроссовера в акции "Чудеса на Новый год". Следите за новостями на сайте банка или оставляйте свой e-mail, чтобы быть в курсе всех событий и акций", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Добавим, срок проведения акции, включая выдачу призов победителям, с 23 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г. включительно. Организатор акции: ПАО "Запсибкомбанк". Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - на сайте банка. Сумма приза указана за вычетом налога на доходы физических лиц.