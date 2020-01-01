28 января в Тюмени морозно, небольшой снег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 21 - минус 19 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 28 января, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду. Порывы - до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление возвращается к норме - 747-758 мм. рт. ст.

Заход солнца в 16 часов 55 минут. Долгота дня 8 часов 9 минут.

Напомним, что водителей предупредили о более серьезном понижении температур на территориях Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа? и попросили отказаться от дальних поездок.