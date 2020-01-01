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28 января в Тюмени морозно, небольшой снег

Общество, 07:30 28 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 21 - минус 19 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 28 января, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду. Порывы - до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление возвращается к норме - 747-758 мм. рт. ст.

Заход солнца в 16 часов 55 минут. Долгота дня 8 часов 9 минут.

Напомним, что водителей предупредили о более серьезном понижении температур на территориях Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа? и попросили отказаться от дальних поездок.

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