В Тобольске завершается строительство нового ледового корта "Кристалл"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Пусконаладочные работы ведутся на втором ледовом корте спорткомплекса "Кристалл" в Тобольске, сообщает администрация города.

Ледовое поле уже смонтировано, сейчас специалисты устанавливают и настраивают работу холодильного оборудования для наморозки льда. Оно выпущено Санкт-Петербурской компанией "Кибо", которая оснащала ледовые объекты на Олимпиаде в Сочи и на Универсиаде в Красноярске. Совокупная длина труб системы холодоснабжения, вмонтированных в новый ледовый корт "Кристалла" составляет более 25 км. По техническим характеристикам новый корт не будет уступать уже существующему "Кристаллу-1". Помимо самого ледового корта проект включает в себя четыре раздевалки по 25 мест, зону для отдыха.

Второй ледовый корт спорткомплекса "Кристалл" позволит вдвое увеличить пропускную способность, создать более комфортные условия и для учащихся детско-юношеской спортивной школы и любителей катания на коньках.

Сейчас в "Кристалле" действует единственная в городе крытая ледовая арена, на которой проходят соревнования и регулярные тренировки хоккейных команд и юных спортсменов, занимающихся фигурным катанием. По словам директора ДЮСШ №1 Алексея Сухарева, одного ледового дворца для города уже недостаточно. Из-за высокой востребованности тренировки проходят с шести утра и до часа ночи.

"Новый корт будет именно тренировочным, это позволит распределить нагрузку между двумя площадками и сформировать для хоккеистов и фигуристов более удобный график занятий. Благодаря снижению тренировочной нагрузки на основную арену увеличится время на массовое катание. Сейчас в зимний период в выходные дни мы можем выделить на него не более часа. Рассчитываем, что с открытием второго корта сможем увеличить время на массовое катание по субботам и воскресеньям до четырех часов", - подчеркнул Алексей Сухарев.

Также с вводом в эксплуатацию дополнительного корта появится возможность проводить соревнования регионального и межрегионального уровня. Как рассказал руководитель федерации хоккея в Тобольске Илья Гатауллин, это даст толчок и к развитию хоккея в городе.

"Мы проводим мастер-классы и видим, что многие хотят заниматься хоккеем. Причем не только мальчики, но и девочки. Поэтому с открытием нового ледового корта планируем приглашать детей с открытых дворовых ледовых коробок в "Кристалл", – отметил Илья Гатауллин.

Строительство объекта ведется по программе комплексного развития городской инфраструктуры "Тобольск-2020", реализуемой администраций Тобольска при поддержке правительства Тюменской области и компании СИБУР.