Для технологических предпринимателей введут особый порядок финансирования

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Ввести особый порядок финансирования для технологических предпринимателей и закрепить за ними право на риск предложила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на встрече с президентом России Владимиром Путиным 27 января, сообщает Агентство стратегических инициатив.

"Мы предлагаем присвоить статус таким проектам как "экспериментальные проекты", возможность выделения отдельной бюджетной строчки под такие проекты и с определенным, особым порядком отбора, сопровождения, оценки результатов по таким проектам, но с обязательством, что бухгалтерская отчетность и сопровождение таких проектов идет через казначейство", - сказала Светлана Чупшева.

Идею создания особого порядка и введения экспериментальных счетов для технологических стартапов сформулировали участники специально созданной на базе АСИ межведомственной рабочей группы, в которую входят представители бизнеса, госкомпаний, институтов развития и органов власти. Прозрачность транзакций, по их мнению, избавит предпринимателей от необоснованных претензий, а государству поможет отпугнуть недобросовестных игроков.

"Нам кажется принципиально важным ввести категорию "права на риск" в правовое поле. И в этом смысле одна из ключевых инициатив, озвученных сегодня главой АСИ, - изменение подхода контролирующих органов к оценке успешности инвестиций. К сожалению, сегодня об эффективности вложений бюджетных средств судят по отдельным неудачным проектам, что далеко не всегда позволяет увидеть объективную картину", - отметила управляющий директор "РОСНАНО" по правовым вопросам Валерия Ковалева.

Компании давно сигнализируют государству о своих проблемах - силовые и проверяющие органы оценивают их работу по формальным признакам или неудачам отдельных проектов.

"Выводы об эффективности или неэффективности работы каждого фонда необходимо делать по портфелю проектов в целом за весь цикл жизни фонда, принимая во внимание не только финансово-экономические показатели, но и социальный, и технологический эффект от осуществленных инвестиций, - считает Валерия Ковалева. - Надеемся, что принципы функционирования венчурной отрасли найдут адекватное отражение в законодательстве".

У предприятий, которые инвестировали государственные деньги в прошлом, должна появиться возможность пройти "венчурную амнистию" по их портфелю и сделкам.

"Мы ждем, что индустрия на площадке АСИ выработает общую методику оценки портфеля, утвердит ее у Счетной палаты и выберет независимого аудитора, который сможет провести желающих через разработанную процедуру амнистии", - пояснил директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, возглавляющий АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.