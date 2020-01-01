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"Целительница" сняла с тоболячки порчу на пятьдесят тысяч рублей

Происшествия, 12:24 29 января 2020

gov.ru | Фото: gov.ru

56 тыс. рублей похитила у тобольской пенсионерки мошенница под предлогом снятия порчи. Пострадавшая решила обратиться за помощью к знахарке, чтобы избавиться от заболевания, сообщает УМВД по Тюменской области.

Тоболячка 1948 года рождения рассказала следователю, что объявление об услугах целительницы она увидела в газете и позвонила по указанному номеру. "Знахарка" заверила пенсионерку, что на нее наведена порча. Для излечения целительница должна ставить свечи, на их приобретение женщина попросила перевести 6 тыс. рублей.

В дальнейшем злоумышленница рассказала клиентке, что и на ее сына также наведена порча, и для усиления эффекта "лечения" необходимо еще перевести 50 тыс. рублей для покупки свеч.

Получив деньги, мошенница начала запугивать пенсионерку тем, что она может вскоре умереть, поэтому торопила женщину и просила, не думая, перевести еще деньги. Вовремя остановиться потерпевшей помог сын. Он приехал к ней в гости, и мать все ему рассказала. Сын тут же перезвонил лжецелительнице, но она прервала телефонный разговор и заблокировала номер телефона.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

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# мошенничество

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