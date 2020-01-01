Более трех миллиардов рублей дополнительно направят на отрасль образования в 2020 году

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Более 3,6 млрд рублей направят на финансирование отрасли образования в Тюменской области в 2020 году. Соответствующие поправки в трехлетний бюджет региона приняли депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании комитета по социальной политике.

Как пояснил заместитель директора областного департамента финансов Михаил Таранов, в целом расходы трехлетнего бюджета вырастут на 8,5 млрд рублей. При этом в 2020 году их предлагается увеличить на 8 млрд 868 млн рублей, в 2021 году - на 181 млн 254 тыс. рублей. А на 2022 год расходы уменьшаются на 553 млн 895 тыс. рублей.

Михаил Таранов подробно рассказал о том, куда будут направлены средства в 2020 году. Так, финансирование отрасли образования предполагает ремонт образовательных организаций, приобретение зданий для размещения двух детских садов в Тюмени, а также центра по работе с одаренными детьми. Планируется приобрести дополнительное оборудование для организации видеонаблюдения и охраны школ и детских садов. Увеличатся и расходы на программу развития физической культуры и спорта, отрасли культуры.

"Средства предлагается направить на строительство, капремонт и оснащение учреждений спорта, культуры, оснащение школ искусств музыкальными инструментами и современным оборудованием", - уточнил Таранов.

Еще 186 млн рублей направят на программу по развитию жилищного строительства. Сюда включены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья и инженерной подготовке участков земли, предоставляемых многодетным семьям.

Более чем на 1 млрд рублей вырастут расходы на реализацию программы недропользования и охраны окружающей среды. Средства будут направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, проведение рекультивации и ликвидации свалок, создание контейнерных площадок, а также приобретение специализированной коммунальной техники.

Почти на 800 млн рублей направят на развитие жилищно-коммунального хозяйства. Эти средства пойдут на ремонт, реконструкцию и строительство объектов водо- и теплоснабжения, благоустройство территорий муниципальных образований. 870 млн рублей предложено направить на развитие транспортной инфраструктуры.

Что касается доходов регионального бюджета, то в 2020 году они увеличатся на 164 млн 423 тыс. рублей, в 2021 году – на 160 млн рублей. А доходы 2022 года уменьшатся почти на 554 млн рублей. Корректировки вносятся за счет уточнения объема безвозмездных поступлений, уточнил Таранов и добавил, что бюджет сбалансирован, источниками покрытия дефицита станут остатки средств бюджета на начало финансового года.

Комментируя поправки в главный финансовый документ региона, депутат облдумы Владимир Столяров подчеркнул, что бюджет остается социально ориентированным.

"Внесение изменений в закон об областном бюджете позволяет расходы на финансирование социальной сферы увеличить более чем на четыре миллиарда рублей. Это очень важный и социально значимый момент. Общий объем субсидий местным бюджетам – тоже одно из направлений, которое позволит муниципальным образованиям решить многие вопросы, связанные с выполнением обязательств органов местного самоуправления", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что объемы финансирования в 2020 году увеличиваются по 16 из 28 госпрограмм, реализуемых в Тюменской области. Сюда входит развитие ЖКХ, образования и науки, физической культуры и спорта, медицины.

Окончательное решение по внесению поправок в бюджет региона депутаты облдумы примут на очередном заседании, которое состоится 13 февраля.

Любовь Голышева