Команда колледжа ТИУ - победитель соревнований по мини-футболу
| Фото: ЦСП72
Команда многопрофильного колледжа ТИУ стала победителем соревнований по мини-футболу среди юношей, сообщает ЦСП72.
Второе место заняла команда Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, на третьем месте - сборная Ишимского многопрофильного техникума.
Итоги соревнований идут в зачет XXII Спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области 2019-2020 учебного года. Соревнования по мини-футболу среди девушек пройдут в спорткомплексе "Центральный" 31 января.