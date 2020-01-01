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Команда колледжа ТИУ - победитель соревнований по мини-футболу

Спорт, 18:49 29 января 2020

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Команда многопрофильного колледжа ТИУ стала победителем соревнований по мини-футболу среди юношей, сообщает ЦСП72.

Второе место заняла команда Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, на третьем месте - сборная Ишимского многопрофильного техникума.

Итоги соревнований идут в зачет XXII Спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области 2019-2020 учебного года. Соревнования по мини-футболу среди девушек пройдут в спорткомплексе "Центральный" 31 января.

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# мини-футбол , спартакиада

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