Избирательные кампании 2020 года обсудили единороссы УФО

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Первоочередные задачи по подготовке к избирательным кампаниям 2020–2021 годов в Уральском федеральном округе обсудили на заседании Уральского МКС в Челябинске 29 января. В нем принял участие секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Руководитель Уральского МКС, член президиума Генсовета партии Иван Квитка подчеркнул, что все задачи будут исполнены.

"Среди приоритетов - тесная работа с населением, получение уверенного большинства на выборах различного уровня, усиление работы с первичными отделениями партии и решение кадровых вопросов. Кроме того, в ближайшее время предстоит большой объем работы по реализации послания президента Российской Федерации. В соответствие с озвученными указаниями составлен план работы Уральского межрегионального координационного совета на текущий год. Заместители руководителя МКС, члены профильных комиссий совместно с региональными отделениями "Единой России" уже ведут работу по его реализации", – заявил депутат.

Квитка добавил, что в 2020 году на территории Уральского федерального округа пройдут серьезные избирательные кампании. В Курганской и Челябинской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе избирателям предстоит определить состав региональных парламентов. Кроме того, во всех субъектах федерального округа состоятся выборы в органы местного самоуправления. Необходимо провести избирательные кампании на высоком организационном уровне, акцентировать внимание на процедуре предварительного голосования, на отборе достойных кандидатур от партии для их последующего выдвижения на выборные должности", – отметил депутат.

"Сегодня на заседании все секретари региональных отделений партии доложили о политической ситуации в регионах УФО, о подготовке к предварительному голосованию, – рассказал партиец. – В Уральском МКС создан эффективный механизм координации работы региональных отделений партии. Из года в год он совершенствуется, предполагая конструктивное межрегиональное взаимодействие, исполнение рекомендаций, составленных с учетом особенностей территорий и запросов населения", – пояснил Квитка.

Депутат добавил, что итоги выборов 2020 года должны стать прочной политической основой для проведения успешной избирательной кампании в Государственную думу восьмого созыва в 2021 году.

Отметим, что в делегацию, представляющую Тюменскую область, вошли вице-губернатор, член регионального политсовета "Единой России" Сергей Сарычев, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, а также депутаты областной думы: руководитель регионального исполнительного комитета партии Ольга Швецова и Сергей Медведев, Дмитрий Новицкий.