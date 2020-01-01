Суд признал фиктивным брак между жительницей Викулово и иностранцем

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Брак между гражданином Украины и жительницей с. Викулово признал фиктивным викуловский суд. Установлено, что союз был заключен ради разрешения на временное проживание, сообщает прокуратура Тюменской области.

Согласно Федеральному закону "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданкой России, имеющей место жительства в России, разрешение на временное проживание может быть выдано без учета квоты, утвержденной правительством государства.

В мае 2019 года 26-летний мигрант в с. Викулово зарегистрировал брак с 31-летней женщиной, чтобы получить разрешение на временное проживание.

Согласно ст.27 Семейного кодекса России, брак по решению суда признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью. Прокуратура района обратилась в Викуловский районный суд с иском о признании брака недействительным со дня его заключения.

На судебное заседание "муж и жена" не явились, направив заявления о признании иска. Суд удовлетворил прокурорский иск.