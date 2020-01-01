Выставка "Моя березовая Русь" открылась в Ялуторовском остроге

Выставка «Моя березовая Русь» | Фото: Ялуторовский острог Выставка «Моя березовая Русь» | Фото: Ялуторовский острог

Выставка "Моя березовая Русь" открылась в Ялуторовском остроге. В ее основе более 20 берестяных работ мастера Натальи Меньковой. В числе экспонатов и кукла Явлуша - победитель конкурса "100 лучших товаров России".

"Кукла Явлуша была создана в 2017 году. Имя для нее выбрала сама. Мы представили ее на всероссийский конкурс "100 лучших товаров" и стали лауреатами", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" автор выставки, председатель Совета мастеров Ялуторовска Наталья Менькова.

В 2020 году исполнится 20 лет как она работает художником-постановщиком во Дворце культуры Ялуторовска. Знакомство с берестой у Натальи Меньковой состоялось, когда ей было 26 лет. Мастер декоративно-прикладного творчества Наталья Макарова тогда дала ей азы работы с березовой корой. Но в силу занятости, семейных хлопот, отмечает Наталья Менькова, поделками она занималась редко. Серьезно увлеклась работой с природным материалом в 2016 году - после перенесенного инсульта.

"Увлеклась берестой по-настоящему после инсульта. Муж поддержал – он заготавливает бересту. Тогда и пришли кукла Явлушка, птицы, то есть много новых идей", - отметила ялуторовская мастерица и поделилась секретом: заготавливать бересту нужно только весной, после сокодвижения, и выбирать дерево, которое находится на пригорке.

В Тюменской области произрастает 34 сорта березы. В Ялуторовске чаще всего встречается каменная – она совсем не подходит для работы, добавляет Наталья Менькова. Условия для хранения материала тоже должны быть особыми.

"Раньше старались собирать бересту чистую, а сейчас поняла – людям нравится, что изделие сохраняет свою естественность. И сюжет порою рождается от состояния коры дерева, от его наростов, выемок и так далее", - говорит мастер.

20 работ на выставке "Моя березовая Русь" - это поделки, выполненные за месяц. Экспозиция будет работать весь февраль и дополняться. Изделия из бересты от Натальи Меньковой долго не залеживаются – расходятся на сувениры и подарки.

Анжела Лебедева