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Первая диагностика у пациентов, прилетевших в Тюмень из Китая, не подтвердила коронавирус

Общество, 18:48 31 января 2020

Минздрав в ВК | Фото: Минздрав в ВК

Результаты первой диагностики, взятые у студентки с признаками ОРВИ, которая прилетела из Китая в Тюмень, отрицательные.

Контрольные результаты по второй проверке, которую проводит лаборатория "Вектор" из Новосибирска еще ожидаются. Других данных нет, уточнили в департаменте.

Напомним, что в Областную клиническую инфекционную больницу в Тюмени доставили студентку с признаками ОРВИ. С ней летели еще четыре молодых человека. Девушка также общалась с комендантом общежития. Несмотря на то, что они чувствуют себя хорошо и у них нет никаких симптомов, им провели диагностику. У них взяты лабораторные пробы, которые проходят двойную проверку.

В общежитии дежурит медик, чтобы к нему оперативно могли обратиться те, кто еще, возможно, контактировал с пациенткой.

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