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Александр Моор проводит оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Общество, 20:10 31 января 2020

Минздрав в ВК | Фото: Минздрав в ВК

Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Напомним, что по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в России в результате проводимого мониторинга за лицами, прибывшими с территории Китайской Народной Республики (КНР) среди граждан КНР выявлены два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Заболевания подтверждены лабораторными исследованиями в Государственном научной центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Больные с первого дня пребывания в Российской Федерации находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

Заболевания протекают в легкой клинической форме, на 31 января состояние удовлетворительное, жалоб нет.

Роспотребнадзором организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции.

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# Александр Моор , коронавирус , Роспотребнадзор

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