Александр Моор: для борьбы с коронавирусом мобилизованы все силы

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В Тюменской области приняты все необходимые меры для нераспространения заболевания. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам работы оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

"Сегодня действительно мы получили лабораторное подтверждение заболевания у китайской студентки. Выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они изолированы, обследованы. Самое важное, что у них отрицательные анализы. Сейчас предпринимаются все меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле", - сказал губернатор.