Галина Шарухо: опасности распространения коронавируса в Тюменской области нет

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Ситуация не представляет опасности для жителей Тюменской области, потому что люди, вернувшиеся из Китая и все, кто с ними контактировал, были своевременно изолированы. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо по итогам оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Она обратила внимание, что заражение возможно только при близком контакте. "Все меры принимаются в полном объеме, - заверила Галина Шарухо. - Управление Роспотребнадзора по Тюменской области усилило санитарно-карантинный контроль в аэропорту Рощино. Мы встречаем не только международные рейсы и проводим двойную термометрию пассажирам и членам экипажа, но и внутренние рейсы".

Роспотребнадзор направил информационные материалы по недопущению распространения, профилактики коронавирусной инфекции. Они такие же, как меры профилактики против гриппа и ОРВИ. Материалы имеются во всех медицинских и образовательных организациях. С 1 февраля эта информация также на всех больших экранах Тюмени.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области назвала меры профилактики. Рекомендовано избегать места массового пребывания людей, ограничить поездки в Китай.

"В Тюменской области регистрируется подъем гриппа и ОРВИ. В Тюмени уже превышен эпидпорог, поэтому грипп - это тоже та тема, которой мы активно занимаемся, - сказала Галина Шарухо. - Весь комплекс противоэпидемических мероприятий проводится. На сегодняшний день ситуация находится на строгом контроле и нашего управления, и федеральной службы. Поскольку профилактика та же самая, что у ОРВИ и гриппа, то очень важно поднимать иммунитет, избегать мест массового скопления людей".

По ее словам, в регионе ввели усиление дезинфекционного режима в торговых центрах, на предприятиях транспорта. "Нужно не забывать часто мыть руки, иметь дезинфицирующие салфетки и усиливать иммунитет. Для этого необходим правильный режим дня, труда, отдыха, хорошее питание. Ситуация на контроле и все будет хорошо", - заверила глава регионального управления Роспотребнадзора.