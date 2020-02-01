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В Тюмени состоятся брифинги для СМИ по предотвращению коронавирусной инфекции и ее профилактике

Общество, 11:40 01 февраля 2020

asi.ru

В субботу, 1 февраля, состоятся брифинги по недопущению распространения, профилактики коронавирусной инфекции на территории региона.

В 12 часов 30 минут лечащий врач даст комментарий у инфекционной больницы. Сбор журналистов на справке, ул. Комсомольская, 54а.

В 13 часов 30 минут руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо проведет брифинг по адресу: ул. Рижская, 45а.

В 14 часов 30 минут начнется брифинг с ректором ТИУ Вероникой Ефремовой по адресу: ул. Мельникайте, 70 на крыльце вуза.

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# брифинг , коронавирус , СМИ

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