О правилах использования медицинских масок напомнили эксперты Роспотребнадзора

| Фото: Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

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Особое место среди средств профилактики инфекций занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса, напоминает Роспотребнадзор.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. При уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями. При общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции. При рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Маски могут иметь разную конструкцию, быть одноразовыми или применяться многократно. Есть маски, которые служат два, четыре, шесть часов. Их стоимость различна из-за разной пропитки. Нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя.

| Фото: Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить маску. Она должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, при случайном касании тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Не используйте вторично одноразовую маску, ее следует выбросить в отходы. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим маску следует немедленно снять и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.