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Тюменские врачи рассказали о состоянии пациентки, зараженной коронавирусом

Общество, 13:05 01 февраля 2020

фото: ИА "Тюменская линия"

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Состояние пациентки, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, удовлетворительное. Девушка чувствует себя прекрасно. Об этом во время брифинга сообщила заместитель главного врача Областной клинической инфекционной больницы Евгения Семенюк.

"В настоящий момент состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, самочувствие прекрасное, температура 37,1 градуса. Она получает все необходимое лечение и чувствует себя хорошо. Вместе с ней были госпитализированы четыре человека, их состояние удовлетворительное, жалоб не предъявляют", - отметила она.

Напомним, пациентка – студентка ТИУ, поступила в Областную клиническую инфекционную больницу Тюмени 28 января. "При проведении эпидемиологического анамнеза выяснили, что она приехала из Китая. При поступлении была сразу госпитализирована в бокс и обследована. Мы работали в обычном режиме", - добавила она.

Лечение пациентки продолжится. Как только будут отрицательные анализы на наличие инфекции, девушку выпишут.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" ﻿

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# Евгения Семенюк , коронавирус

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