Главный инфекционист по Тюменской области рассказал о профилактике коронавируса

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Меры профилактики коронавирусной инфекции идентичны мерам по предотвращению любой респираторной инфекции. Как рассказала на брифинге главный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова, тюменцам нужно тщательно соблюдать санитарно-гигиенический режим.

"Прежде всего - это мытье рук, полоскание горла, промывание носа. Проводить влажную уборку в квартирах нужно не менее двух раз в неделю, ежедневно проветривать. Употреблять больше витаминов. Профилактика - как при обычных ОРВИ. Коронавирусная инфекция крайне неустойчива во внешней среде, процент ее очень невысок среди всех ОРВИ, которые мы встречаем в России. Заболеть можно только при тесном личном контакте – вирус передается воздушно-капельным путем. Опасаться нам не стоит, мы вооружены, принимаем все противоэпидемические меры", - пояснила она.

Местных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет. Вместе с тем сейчас в Тюменской области наблюдается подъем острых респираторно-вирусных заболеваний, поэтому при любых симптомах - кашель, насморк, повышение температуры, першение либо боль в горле - обращаться к специалистам.

"Пациенты должны незамедлительно обратиться к врачу. Взрослые - к терапевту-инфекционисту, дети – к педиатру", - подытожила она.