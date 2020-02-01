Карантинные мероприятия в школах Тюмени связаны с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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Карантинные мероприятия, вводимые в тюменских школах, не имеют отношения к выявленному в областном центре случаю заболевания коронавирусом, они связаны с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Об этом рассказала на брифинге начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Заболевшая студентка из Китая прилетела в областной центр 28 января маршрутом Пекин - Новосибирск - Тюмень. Она была в маске, в комнату общежития не проходила. Заведующая общежитием сразу изолировала ее в отдельном помещении, откуда студентку госпитализировала бригада скорой помощи в боксированную палату областной инфекционной больницы", - рассказала Галина Шарухо.

Все, кто близко контактировал с китайской студенткой, тоже были госпитализированы. У них взяли биопробы, которые направили для исследования в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии и научный центр "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске. Все пробы - отрицательные.

Клинические проявления заболевания у людей, тесно контактировавших с заболевшей китаянкой, отсутствуют. Повторные пробы для исследования будут взяты у них на десятый день после госпитализации. Все остальные люди, возможно, контактировавшие с заболевшей студенткой, находятся под медицинским наблюдением.

"Состояние заболевшей студентки удовлетворительное, жалоб нет. Заболевание протекает в легкой клинической форме. Организован полный комплекс противоэпидемических мер, чтобы не допустить распространения инфекции", - подчеркнула Галина Шарухо.

В аэропорту Рощино усилен санитарно-карантинный контроль. На предприятиях торговли, на транспорте и в медицинских учреждениях введен режим дезинфекции. Создан региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, который возглавляет губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам Галины Шарухо, из Новосибирского центра "Вектор" в регион уже доставлено 200 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Их запас при необходимости может быть пополнен.

Евгений Бабенко