Ректор ТИУ рассказала о ситуации в вузе и студентах из Китая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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О текущей ситуации в Тюменском индустриальном университете, среди студентов которого был выявлен случай коронавируса, рассказала журналистам ректор Вероника Ефремова.

Она напомнила, что вуз ориентирован на международное сотрудничество. В ТИУ на очной форме обучаются почти 1,5 тыс. иностранцев из 42 государств, в том числе 49 граждан Китая. Шесть из них на время каникул не покидали Тюмени, пятеро вернулись из КНР. Всем остальным продлили каникулы до 1 марта и предоставили возможность заниматься удаленно с помощью интернет-ресурсов университета.

Пять китайских студентов третьего курса бакалавриата направления "Нефтегазовое дело" сейчас находятся в областной инфекционной больнице под наблюдением, только у одной девушки подтвержден коронавирус.

Вероника Ефремова подчеркнула, что иностранцы практически не имели контактов с другими ребятами из студенческого общежития. По ее словам, когда они прилетели, на первом этаже их встретили двое человек, в том числе комендант общежития. Во время процедуры заселения девушка пожаловалась на плохое самочувствие, после чего всех прибывших граждан Китая оставили в актовом зале и вызвали скорую помощь. Тут же были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, обработка общежития, локализованы остальные жильцы. Был введен медицинский патронаж во всех учебных корпусах и общежитиях. Все это дает хорошие основания для оптимизма, уверена ректор.

"Оттока студентов и звонков о том, что кто-то не приедет в Тюмень на учебу, нет. Дальше все на системной основе. Мы обрабатываем все корпуса санитарными средствами чаще чем обычно - раз в три часа. Все общежития мониторят медики, идут замеры температур, ребят обеспечивают противовирусными, если есть симптомы ОРВИ", - сообщила Вероника Ефремова.

Дарья Казакова