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Тюменцев призвали соблюдать профилактические меры из-за коронавируса

Общество, 15:04 01 февраля 2020

https://www.tobmed.ru/ | Фото: https://www.tobmed.ru/

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Профилактика заболевания коронавирусом аналогична тем мерам, которые применяются для предотвращения гриппа и ОРВИ. Об этом рассказала на брифинге начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Профилактические меры включают в себя ограничение контактов, частое мытье рук с мылом, ношение маски. Не следует касаться руками глаз, носа и рта. Следует носить с собой дезинфицирующие средства, чтобы в любой момент можно было очистить руки или, например, мобильные телефоны", - рассказала начальник областного управления Роспотребнадзора.

При появлении первых признаков заболевания ОРВИ следует вызвать врача на дом. Посещая поликлиники, необходимо надевать маску. По словам Галины Шарухо, в Тюменской области достаточный запас масок.

"Самый большой процент заболевших гриппом и ОРВИ в регионе - дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет", - отметила начальник областного управления Роспотребнадзора.

Евгений Бабенко

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# Галина Шарухо , грипп , коронавирус , ОРВИ

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