В тюменском общежитие нет паники в связи с коронавирусом

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Случай заболевания коронавирусом у китайской студентки Тюменского индустриального университета был выявлен благодаря бдительности администрации общежития. О том, как это произошло, журналистам рассказала директор Студенческого городка ТИУ Ксения Казначеева.

"Пять наших студентов из Китая, вернувшихся с каникул, прибыли в общежитие 28 января около 16 часов. Мы обратили внимание на то, что одна студентка третьего курса была в маске. Девушка чувствовала себя хорошо, но у нее были некоторые признаки ОРВИ. Учитывая ситуацию в Китае, мы попросили ребят подождать в учебной комнате, и вызвали скорую помощь", - рассказала директор Студенческого городка ТИУ.

Дальнейшее развитие событий известно: врачи скорой помощи приняли решение о госпитализации китайской студентки. Она была помещена в боксированную палату областной инфекционной больницы. Все, кто близко контактировал с китайской студенткой, также были госпитализированы. Исследование взятых у девушки биопроб, проведенное в расположенном в Новосибирске научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, подтвердило заболевание коронавирусом. При этом результаты анализа на коронавирус биопроб, взятых у близко контактировавших с ней людей, оказались отрицательными.

Состояние заболевшей студентки - удовлетворительное, жалоб нет. Заболевание протекает в легкой клинической форме.

Сегодня в общежитиях ТИУ круглосуточно дежурят врачи, которые осматривают всех, кто входит в здание - спрашивают о самочувствии, измеряют температуру.

"По данным на 31 января, в наших общежитиях находятся 380 человек. Остальные студенты, в том числе китайские, еще на каникулах. Обстановка спокойная, никакой паники или нервозности нет. Ребята готовятся к продолжению учебы, занимаются спортом. Жизнь идет своим чередом", - рассказала Ксения Казначеева.

Евгений Бабенко