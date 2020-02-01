Александр Моор: в регионе принят полный комплекс профилактических мер из-за коронавируса

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Для предотвращения распространения коронавируса в регионе принят полный комплекс профилактических мер. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с журналистами, подводя итоги очередного заседания регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

"Проведены дополнительные обследования студентов в общежитии Тюменского индустриального университета. Те из них, у которых выявлены признаки ОРВИ и гриппа, госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, даже если они не контактировали со студенткой из Китая, у которой был выявлен коронавирус", - сообщил губернатор.

Кроме того, под контролем находятся все тюменские туристы, прибывающие из Китая. Они проходят врачебный осмотр.

"На заседании оперативного штаба мы обсудили алгоритм встречи проходящего через Тюмень поезда Пекин - Москва. Все пассажиры, которые будут сходить на станции Тюмень, пройдут врачебный осмотр", - сообщил Александр Моор.

Все службы, задействованные для предотвращения распространения коронавируса в регионе, работают по своим алгоритмам. Ситуация находится под контролем, подчеркнул губернатор.

Александр Моор также отметил, что в феврале в регионе традиционно увеличивается заболеваемость ОРВИ и гриппом. На сегодняшний день в Тюмени превышен эпидемический порог заболеваемости среди школьников, поэтому городская санитарно-эпидемиологическая комиссия решила ввести карантин во всех школах областного центра с 3 февраля.

Евгений Бабенко