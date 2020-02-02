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Среди прибывших в Тюмень на поезде Пекин - Москва не выявили пассажиров с подозрением на коронавирус

Общество, 10:22 02 февраля 2020

фото ИА "Тюменская линия"

Пять человек приехали в Тюмень на поезде Пекин - Москва 2 февраля. Все они прошли медицинское обследование. Симптомов заболевания коронавирусом не выявлено ни у одного из пассажиров.

Поезд Пекин - Москва прибыл в Тюмень по расписанию, в 8 часов 34 минуты по местному времени. Обследование пассажиров проводила бригада медиков на пути от Ишима до Тюмени.

"Мы все прошли осмотр и сдали анализы. Обстановка в поезде спокойная", - рассказал журналистам пассажир Александр Варламов, приехавший в Тюмень из Ангарска.

По словам проводника Константина Зубова, сопровождающего вагон, прицепленный к составу на границе с Монголией, пассажиры китайской части поезда на станциях не выходят.

Напомним, алгоритм организации медосмотра пассажиров поезда Пекин - Москва, который проходит через Тюмень раз в неделю, обсуждался на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, которое состоялось под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора 1 февраля.

Необходимо отметить, что из-за опасности распространения коронавируса на железнодорожном вокзале Тюмени приняты все необходимые профилактические меры.

"Мы выполняем все рекомендации Роспотребнадзора. На вокзале введен масочный режим. Работники, непосредственно контактирующие с пассажирами, используют дезинфицирующие средства для обработки рук и резиновые перчатки. Уборка помещений проводится чаще, чем обычно - дважды в час", - сообщил начальник Тюменского железнодорожного вокзала Дмитрий Верясов.

По его словам, в медпункте вокзала постоянно дежурят врачи. Случаев выявления среди пассажиров подозрительных на коронавирус лиц не было.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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# железнодорожный вокзал , коронавирус , профилактика

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