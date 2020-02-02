Среди прибывших в Тюмень на поезде Пекин - Москва не выявили пассажиров с подозрением на коронавирус

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Пять человек приехали в Тюмень на поезде Пекин - Москва 2 февраля. Все они прошли медицинское обследование. Симптомов заболевания коронавирусом не выявлено ни у одного из пассажиров.

Поезд Пекин - Москва прибыл в Тюмень по расписанию, в 8 часов 34 минуты по местному времени. Обследование пассажиров проводила бригада медиков на пути от Ишима до Тюмени.

"Мы все прошли осмотр и сдали анализы. Обстановка в поезде спокойная", - рассказал журналистам пассажир Александр Варламов, приехавший в Тюмень из Ангарска.

По словам проводника Константина Зубова, сопровождающего вагон, прицепленный к составу на границе с Монголией, пассажиры китайской части поезда на станциях не выходят.

Напомним, алгоритм организации медосмотра пассажиров поезда Пекин - Москва, который проходит через Тюмень раз в неделю, обсуждался на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, которое состоялось под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора 1 февраля.

Необходимо отметить, что из-за опасности распространения коронавируса на железнодорожном вокзале Тюмени приняты все необходимые профилактические меры.

"Мы выполняем все рекомендации Роспотребнадзора. На вокзале введен масочный режим. Работники, непосредственно контактирующие с пассажирами, используют дезинфицирующие средства для обработки рук и резиновые перчатки. Уборка помещений проводится чаще, чем обычно - дважды в час", - сообщил начальник Тюменского железнодорожного вокзала Дмитрий Верясов.

По его словам, в медпункте вокзала постоянно дежурят врачи. Случаев выявления среди пассажиров подозрительных на коронавирус лиц не было.

Евгений Бабенко