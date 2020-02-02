Телеведущая Елена Малышева посетит тюменскую инфекционную больницу

Фото из официального аккаунта ВКонтакте Здоровье и Жить Здорово с Еленой Малышевой" Фото из официального аккаунта ВКонтакте Здоровье и Жить Здорово с Еленой Малышевой"

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Телеведущая Елена Малышева работает со съемочной группой в Тюмени и планирует посетить студентку из Китая, у которой диагностировали коронавирус. Об этом известный врач сообщила в своих социальных сетях.

Напомним, пациентка, студентка Тюменского индустриального университета, поступила в Областную клиническую инфекционную больницу Тюмени 28 января. Она продолжает необходимое лечение и находится под наблюдением медиков. Четыре молодых человека, которые с ней летели в самолете и по этой причине были также госпитализированы, и у которых пробы на коронавирус дали отрицательный результат, тоже чувствуют себя отлично, никаких жалоб не предъявляют.

Отметим, для предотвращения распространения коронавируса в регионе принят полный комплекс профилактических мер. Создан оперативный штаб под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора.

Николай Ступников