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Тюменские врачи рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом

Общество, 12:03 02 февраля 2020

фото ИА "Тюменская линия"

Девушка, прилетевшая из Китая 28 января, у которой подтвердился коронавирус, чувствует себя хорошо. Она продолжает необходимое лечение и находится под наблюдением медиков, сообщила главный врач Областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина.

По ее словам, четыре молодых человека, которые с ней летели в самолете и по этой причине также были госпитализированы, тоже чувствуют себя отлично, никаких жалоб не предъявляют. У них пробы на коронавирус дали отрицательный результат.

"Температура у всех нормальная - не превышает отметку 36.6. Наблюдение продолжается, все будут оставаться в медучреждении не менее 14 дней", - сказала Сиюткина.

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# коронавирус

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