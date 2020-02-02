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Тюменские росгвардейцы - призеры "Динамо"

Спорт, 10:58 02 февраля 2020

Росгвардия Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Росгвардия Тюменской области во ВКонтакте

В Тюмени сотрудники Росгвардии стали призерами соревнований на призы спортивного общества "Динамо". Сборную Управления Росгвардии по Тюменской области представили сотрудники ОМОН, СОБР и отдела вневедомственной охраны.

Состязания проходили в течение двух дней и состояли из трех этапов: стрельбы по неподвижной мишени, лыжных гонок и лыжной эстафеты.

Команда Росгвардии по Тюменской области завоевала бронзовые медали в соревнованиях по служебному двоеборью и лыжным гонкам среди сотрудников органов безопасности и правопорядка.

Команды и участники, занявшие призовые места, награждены дипломами, медалями и кубками Всероссийского физкультурно-спортивного общества.

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# Росгвардия

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