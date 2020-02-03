Тюменские врачи: заболевшая коронавирусом девушка чувствует себя хорошо

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Температура студентки из Китая, у которой подтвердился коронавирус, не превышает отметку 36.6 градусов.

Как сообщает главный врач областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина, пациентка чувствует себя хорошо. Необходимое лечение продолжается. Девушка находится под наблюдением медиков.

У четырех молодых людей, которые летели с ней в самолете и по этой причине были тоже госпитализированы, ни на что не жалуются. Они чувствуют себя отлично. Напомним, ранее у молодых людей взяли пробы на коронавирус — результат был отрицательный.

Температура у всех нормальная — 36.6 градусов. Все госпитализированные пробудут в учреждении не менее 14 дней.