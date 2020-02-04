В Тобольске выявили победителей городского чемпионата по спортивной борьбе

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Воспитанники военно-спортивного центра "Россияне" и спортсмены клуба "Сибиряк" отличились на чемпионате по спортивной борьбе в Тобольске, сообщает городская администрация.

Соревнования в дисциплине панкратион прошли в СК "Центральный". Победителями в своих весовых и возрастных категориях стали Николай Фомин, Анатолий Акатов, Руслан Саликов. Все они представляют военно-спортивный центр "Россияне".

Среди воспитанников клуба "Сибиряк" первое место у Ивана Клюсова, Вячеслава Коробова, Данилы Ищука, Кирилла Чудаева и Ильи Томилова. Серебро на счету Сергея Кабанова и Данилы Кабирова, Даниила Быкова, Дмитрия Овчинникова, Роберта Мурзина, Руслана Коржук, Дамира Карымова и Андрея Спирина. Бронзу завоевали Ильдар Баширов, Олег Поварнин, Андрей Костюков, Давид Темиров, Артем Терентьев.

Все победители и призеры соревнований будут включены в состав сборной, которой предстоит защищать честь региона на первенстве УФО.