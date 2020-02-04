Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием

| Фото: https://admtyumen.ru | Фото: https://admtyumen.ru

Личный прием граждан в режиме видео-конференц-связи провел губернатор Тюменской области Александр Моор 3 февраля. С вопросом о необходимости ремонта дворовой территории в Ишиме к главе региона обратилась жительница города. По словам Веры Антоновны, в многоквартирном доме на ул. Калинина, 114 проживают много детей, поэтому есть потребность в установке спортивной площадки с оборудованием.

Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин пояснил, что денежные средства на ремонт дворовых территорий, и этого объекта в том числе, в бюджете города Ишима предусмотрены. До конца 2020 года все работы будут выполнены. Губернатор Александр Моор подписал поручение курирующему заместителю и главе города Ишима обеспечить проведение необходимых работ, а также предложил Вере Антоновне и всем жильцам дома следить за качеством их выполнения.

Положительно был решен вопрос строительства противопаводковой дамбы в садовом обществе "Приишимский" Ишимского района. По словам заместителя губернатора, начальника областного главного управления строительства Сергея Шустова, в 2020 году на эти цели в бюджете муниципалитета денежные средства предусмотрены. Администрация района ведет подготовку документации для объявления электронного аукциона на определение подрядной организации по строительству противопаводковой дамбы. Завершение строительно-монтажных работ планируется во 2 квартале 2021 года. Кроме того, для защиты территорий Ишимского района от затопления и подтопления в 2019 году построены противопаводковые дамбы в д. Мезенка и д. Синицына. Ведется строительство противопаводковой дамбы в п. Детский дом № 29.

По вопросу реконструкции хоккейного корта в с. Юргинское к главе региона обратилась жительница села. По словам Елены, в осенне-весенний период при низкой температуре воздуха и плохих погодных условиях корт не используется, так как это открытый спортивный объект. Требуется реконструкция хоккейной площадки. Заместитель губернатора Сергей Шустов пояснил, что уже разрабатывается проектная документация на объект, в которой предусмотрены модульные помещения для раздевалок и установка тентового покрытия. После получения положительного заключения госэкспертизы будет рассмотрен вопрос выделения средств на выполнение строительно-монтажных работ и проведение реконструкции.

"Это первый подобный проект в регионе. В этом году он будет спроектирован за счет средств муниципального бюджета, а правительство области в дальнейшем возьмет на себя затраты, связанные со строительством объекта", – пояснил губернатор обратившейся жительнице села Юргинское. Он дал поручение обеспечить разработку проектной документации и получение положительного заключения госэкспертизы проекта реконструкции хоккейного корта в срок до 1 ноября 2020 года.