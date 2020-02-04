Индекс промпроизводства в Тюменской области в 2019 году выше, чем средний по стране

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Индекс промышленного производства в Тюменской области в 2019 году составил 108,1% при среднем по стране - 102,4%.

Такие данные прозвучали на традиционной пресс-конференции председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, посвященной итогам 2019 года.

"Наибольшие темпы роста отмечаются в производстве химических веществ и химических продуктов (189,7%), - пояснил он.- В производстве металлических изделий (126,1%), производстве лекарственных препаратов (118%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (113,0%)".

За год добыто 12,4 млн тонн сырой нефти (99,6% к уровню предыдущего года) и 350,8 млн кубометров природного газа (99,5% к уровню прошлого года).