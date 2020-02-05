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Тюменка Юлия Каплина выступит на Олимпийских играх в Токио

Спорт, 15:16 05 февраля 2020

федерация скалолазания России | Фото: федерация скалолазания России

Тюменка Юлия Каплина входит в число 28 спортсменов, которые прошли квалификацию на Олимпийские игры-2020 в Токио, сообщает Федерация скалолазания России.

В ближайшие месяцы будут определены оставшиеся. 10 спортсменов завоюют олимпийские лицензии на пяти континентальных чемпионатах IFSC. Одним из отборочных мероприятий станет чемпионат Европы по скалолазанию в Москве. Еще два счастливчика получат путевки в Токио благодаря приглашениям трехсторонней комиссии.

4 февраля представители спортивного скалолазания, которое в Токио впервые в истории дебютирует на Олимпийских играх, начали свой отсчет до старта. Ровно через шесть месяцев в Токио в 11-й день Олимпийских игр 40 скалолазов со всей планеты начнут борьбу за олимпийские медали.

Федерация скалолазания России подготовила русскоязычную версию ролика, рассказывающего о сути олимпийской дисциплины "многоборье". Видео охватывает все правила и детали, понимание которых поможет полноценно насладиться дебютом скалолазания. Ролик размещен на официальном ютьюб-канале ФСР.

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# скалолазание , Юлия Каплина

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