Тобольские танцоры завоевали награды первенства УФО

| Фото: инстаграм танцевальной студии "Пируэт" | Фото: инстаграм танцевальной студии "Пируэт"

Воспитанники тобольской студии "Пируэт" успешно выступили на первенстве УФО по спортивным танцам.

Как рассказала специалист центра искусств и культуры Тобольска Анастасия Угрюмова, в Екатеринбурге собрались лучшие танцоры Уральского Федерального округа. Всего за награды боролись более 100 танцевальных пар.

"Наши воспитанники Артур Макшанов и Елизавета Копылова в финале соперничали с 30 лучшими парами из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других городов. В латиноамериканской программе в категории "Юниоры-2" класса "С" они одержали победу. Кроме того, одержали победу также Савва Хассанов и Вероника Тунгусова. Они отличились в в категории "Юниоры-1+Юниоры-2"", - отметила Анастасия Угрюмова.

Тоболяки Александр Купцов и Милана Шумилова завоевали серебро в латиноамериканской программе в категории "Юниоры-2". В соперничестве с 36 парами тоболяки уступили только дуэту из Тюмени. В этой же категории Никита Пискунов и Елена Чиркунова вышли в полуфинал и заняли 10 место.

Евгений Новоселов