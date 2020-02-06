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Объем инвестиций на душу населения в Тюменской области в 1,9 раза выше среднероссийского

Экономика, 14:21 06 февраля 2020

admtyumen.ru

В Тюменской области объем инвестиций на душу населения в январе-сентябре 2019 года составил 148,5 тыс. рублей. Это в 1,9 раза выше среднероссийского показателя (по РФ – 78 тыс. рублей). Среди субъектов Российской Федерации регион занимает по этому показателю 8 место. Об этом сообщает департамент экономики Тюменской области.

В январе-сентябре 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 224,0 млрд рублей. Наибольший объем инвестиций направлен в производственный сектор – 76,8% от общего объема инвестиций организаций (без субъектов малого предпринимательства). Инвестиции в обрабатывающие производства составили 61,2% в структуре инвестиций.

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