В Тюмени разместили баннер в поддержку граждан, эвакуированных из Уханя

| Фото: строительная компания "Брусника" | Фото: строительная компания "Брусника"

Строительная компания "Брусника" разместила баннер в поддержку граждан, эвакуированных из Уханя. Как сообщили в пресс-службе компании, надпись в переводе с китайского означает "Мы желаем вам крепкого здоровья".

"Тюмень - наш родной город, мы искренне желаем всем жителям и гостям, которые прилетели на карантин, не болеть и справиться со всеми трудностями", - прокомментировали представители застройщика.

Обращение адресовано и жителям Китая, которые сейчас переживают непростые времена, поэтому фразу перевели и на их родной язык.