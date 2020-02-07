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В Тюмени разместили баннер в поддержку граждан, эвакуированных из Уханя

Общество, 11:18 07 февраля 2020

строительная компания "Брусника" | Фото: строительная компания "Брусника"

Строительная компания "Брусника" разместила баннер в поддержку граждан, эвакуированных из Уханя. Как сообщили в пресс-службе компании, надпись в переводе с китайского означает "Мы желаем вам крепкого здоровья".

"Тюмень - наш родной город, мы искренне желаем всем жителям и гостям, которые прилетели на карантин, не болеть и справиться со всеми трудностями", - прокомментировали представители застройщика.

Обращение адресовано и жителям Китая, которые сейчас переживают непростые времена, поэтому фразу перевели и на их родной язык.

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