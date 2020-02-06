Александр Моор развеял мифы, связанные с эвакуацией людей из Китая

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Губернатор Александр Моор развеял все мифы, связанные с эвакуацией людей из Китая в тюменский реабилитационный центр. Глава региона провел прямой эфир в своих официальных аккаунтах ВКонтакте, Одноклассники и Instagram, в ходе которого рассказал о мерах профилактики, особенностях организации карантинного режима, ответил на вопросы пользователей.

"Все, кто приехал к нам, - это граждане России и дружественных государств. Среди них очень много молодых людей, тех, кто учился либо работал в Китае, несколько семей с маленькими детьми. Это такие же простые люди, как и мы с вами. При посадке на самолет у них измерили температуру, во время полета они были под наблюдением военных медиков. Когда самолет приземлился в аэропорту Рощино, им также измерили температуру. Все прибывшие в Тюменскую область не имели признаков заболевания. Карантин – это мера профилактики и защиты", - сказал он.

Напомним, в Тюмень были эвакуированы 144 человека. Их разместили в закрытом реабилитационном центре "Градостроитель" в 30 км от Тюмени. Некоторые пользователи социальных сетей восприняли эту информацию остро и открыли дискуссию о целесообразности эвакуации россиян из зоны риска.

"Задайте себе вопросы: а если бы вы или ваши близкие, оказавшись в чужой стране, там, где распространяется опасное заболевание, хотели бы вы, чтобы ваша родная страна приняла все меры для вашей безопасности и направила самолет? И второй вопрос риторический: готовы ли вы, оказавшись в далекой стране в беде, отказаться от такой помощи? Если мы хотим рассчитывать на помощь нашей страны, мы должны быть готовы сами ее оказать", - подчеркнул губернатор.

Решение об эвакуации российских граждан из китайской провинции Хубэй принял президент России Владимир Путин. Федеральный штаб обратился во многие субъекты страны, но именно Тюменская область оказалась наиболее подготовленным регионом. Именно здесь можно в полной мере обеспечить безопасность пребывания эвакуированных граждан, а самое главное – безопасность жителей региона.

"Место размещения – санаторий, который первоначально строился как противотуберкулезный. Он имеет всю необходимую инфраструктуру для обеспечения биологической и эпидемиологической безопасности. Кроме того, мы предприняли дополнительные меры безопасности. Принимая решение, мы в первую очередь думали о людях и земляках. Я думал о родителях, семье, которые живут в Тюмени. У меня была сверхмотивация сделать все, чтобы обеспечить их безопасность. Я и мои коллеги по нюансам, по частям двое суток отрабатывали действия каждой службы, каждого человека, проводили тренировки и инструктажи, моделировали ситуации", - пояснил Александр Моор.

Екатерина Исаева