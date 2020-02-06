Врачи рассказали о состоянии здоровья эвакуированных из Китая

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Три человека из числа эвакуированных из эпидемического очага коронавируса в Китае и находящихся на карантине в реабилитационном центре "Градостроитель" временно переведены в областную инфекционную больницу и размещены в боксированных палатах.

Об этом рассказала журналистам директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова на брифинге 6 февраля.

"Два человека, юноша и девушка, граждане России, обследуются по поводу заболеваний, не связанных с коронавирусом. У них все хорошо, температура нормальная. Никаких причин беспокоиться за их здоровье нет. Кроме того, еще у одного из находящихся в карантине диагностирован абстинетный синдром. Это иностранный гражданин", - сообщила Инна Куликова.

Любое заболевание, проявляющееся у людей, находящихся в карантине, требует наблюдения в боксе, подчеркнула директор областного департамента здравоохранения. При этом перевод в инфекционный стационар не считается нарушением карантинного режима, срок карантина для таких людей не увеличивается.

"На сегодняшний день у нас нет никаких оснований предполагать, что кто-то из находящихся в карантине инфицирован коронавирусом. Но если в дальнейшем выяснится, что кто-то из пациентов является носителем этого вируса, ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь в областной инфекционной больнице", - добавила руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Евгений Бабенко