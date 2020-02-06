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Юлия Каргаполова: эвакуированным из Китая в Тюмень россиянам нужна наша моральная поддержка

Общество, 16:23 06 февраля 2020

Юлия Каргаполова в Instagram | Фото: Юлия Каргаполова в Instagram

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Помимо всех необходимых официальных мер помощи, людям, оказавшимся в карантине, надо чувствовать и моральную поддержку от населения Тюмени. Так считает руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Каргаполова.

Она присоединилась к флешмобу #своихнебросаем, который запустили в социальных сетях тюменцы, чтобы привлечь внимание к проблеме неточной информации и панике в социальных сетях относительно размещения граждан России и СНГ на карантин в тюменском санатории и поддержать эвакуированных из Китая соотечественников.

"Я поддерживаю саму идею, ведь это, в первую очередь, люди, наши с вами соотечественники. Среди них могли оказаться родные и близкие любого из нас, поэтому весь тот негатив, который мы видим с сети, совершенно мне непонятен, напротив, мы должны поддерживать тех, кто оказался в такой сложной ситуации", - сказала Юлия Каргаполова.

Тюменцы публикуют в соцсетях посты со словами поддержки и призывами не поддаваться панике, а также трезво оценивать ситуацию.

Напомним, военные самолеты доставили в Тюмень россиян из эпицентра вспышки нового типа коронавируса 5 февраля. Вся достоверная и оперативная информация здесь.

Николай Ступников

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# флешмоб , Юлия Каргаполова

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