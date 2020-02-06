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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Глава Роспотребнадзора: у эвакуированных из Китая в тюменский центр граждан не выявлено коронавируса

Общество, 15:26 06 февраля 2020

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса | Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

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Коронавирус не выявлен ни у одного гражданина из числа тех, кто был эвакуирован из Китая в тюменский центр, об этом, как пишет "Интерфакс", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день в тюменском центре, где наблюдаются граждане, эвакуированные из китайского города Ухань провинции Хубэй, ситуация стабильная. Все осмотрены со вчерашнего дня и в течение ночи врачами, комплексно осмотрены, оценено их состояние, постоянно измеряется температура. Коронавируса на сегодня нет ни у кого, повышение температуры тоже нет ни у кого", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что за детьми и взрослыми постоянно наблюдают врачи.

"Из общего количества для троих потребовалось стационарное наблюдение. Не лечение, а именно наблюдение. У одного иностранного гражданина диагностирован абстинентный синдром, у двух других - заболевание, не связанное с инфекционной патологией. Поэтому их поместили в стационарные условия, в условия бокса", - уточнила Попова, заметив, что за гражданами продолжается наблюдение и оказывается консультативная помощь.

По ее словам, все медицинские исследования и обследования граждан продолжаются, как и лабораторные исследования. "На сегодняшний день диагноза "коронавирусная инфекция" новая не поставлена ни одному из них. Ситуация остается на строгом контроле и эпидемиологов, и врачей разных профилей - высоких профессионалов, которые работают в этом центре", - отметил она.

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