Михаил Мурашко назвал сроки создания вакцины от коронавируса

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Для создания вакцины от коронавируса может потребоваться не менее восьми-десяти месяцев, и это без учета времени, необходимого для ее клинических испытаний. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге в правительстве Тюменской области 5 февраля.

"Процесс создания вакцины идет", - сказал глава Минздрава.

Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что власти Китая, к сожалению, пока не передали актуальный штамм коронавируса, необходимый для создания вакцины.

"Тем не менее мы не теряем надежду и продолжаем взаимодействие как с китайскими партнерами, так и с партнерами из других стран, где заявлено о выделении такого вируса", - отметила Анна Попова.

Напомним, 144 гражданина России, Республики Беларусь, Казахстана, Украины, Таджикистана и Армении, эвакуированных в нашу страну из эпидемического очага коронавируса в Китае, благополучно прибыли в аэропорт Тюмени. Для обязательного 14-дневного карантина все они размещены в реабилитационном центре "Градостроитель".

Отвечая на вопрос о том, в какую сумму обошлась эвакуация и сколько будет стоить пребывание такого количества людей на карантине, руководитель Роспотребнадзора сообщила, что эти расходы находятся в рамках федерального и регионального бюджета на 2020 год. Выделения дополнительных средств не потребовалось.

"Человеческая жизнь бесценна. Именно из этой позиции мы исходим", - подчеркнула Анна Попова.

Евгений Бабенко