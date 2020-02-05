Эвакуированные из Китая россияне благополучно размещены в реабилитационном центре под Тюменью

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144 гражданина России, Республики Беларусь, Казахстана, Украины, Таджикистана и Армении, эвакуированных в нашу страну из эпидемического очага коронавируса в Китае, благополучно прибыли в аэропорт Тюмени.

Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на встрече с журналистами, которая прошла в правительстве Тюменской области.

"Ситуация, которая нас так тревожила, сегодня благополучно завершилась. Все эвакуированные здоровы, признаков инфекционного заболевания нет ни у одного из них, а также ни у одного из сопровождающих и членов экипажей самолетов. Температура у всех абсолютно нормальная", - сообщила главный государственный санитарный врач РФ.

В числе эвакуированных двумя самолетами Ил-76 Воздушно-космических сил России - четверо детей в возрасте от 7 месяцев до 4,5 лет. Все ребятишки чувствуют себя хорошо, состояние их здоровья контролируют педиатры.

"Все мероприятия, связанные с эвакуацией, были проведены при безусловном соблюдении правил биологической безопасности. Перед посадкой в самолеты и несколько раз за время перелета эвакуируемых осматривали военные врачи-вирусологи и эпидемиологи, измеряли температуру. Своевременно менялись маски", - рассказала Анна Попова.

После прибытия самолетов в аэропорт Рощино также были соблюдены все правила биологической безопасности. "Риски попадания в окружающую среду какой-либо инфекции отсутствуют", - подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.

В соответствии с международными медико-санитарными правилами люди, вернувшиеся из эпидемического очага, должны пройти период наблюдения в течение инкубационного периода. В данном случае срок карантина составляет 14 дней. Для этого все эвакуированные из Китая размещены в реабилитационном центре "Градостроитель", который находится в пригороде Тюмени, вдали от жилья.

"Реабилитационный центр оснащен всеми необходимыми средствами для защиты и пациентов, и персонала, и окружающей среды от попадания и распространения любой инфекции", - отметила Анна Попова. Состояние здоровья находящихся в карантине людей будут постоянно контролировать врачи.

И медицинские работники, и весь обслуживающий персонал изолированы на весь срок карантина. При контактах с пациентами они используют специальные средства защиты.

Анна Попова поблагодарила Министерство обороны России за эффективное решение задачи по эвакуации людей из очага опасной инфекции.

"Большое спасибо губернатору и правительству Тюменской области - за качественную работу по созданию комфортных условий для жизни людей, находящихся в карантине, в том числе для семей с детьми. Эта работа была проведена в очень короткое время", - подчеркнула главный государственный санитарный врач РФ.

Евгений Бабенко