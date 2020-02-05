Антифейк: реальная ситуация с коронавирусом в Тюмени

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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В ряде СМИ распространяется недостоверная информация об обстоятельствах эвакуации российских граждан из китайской провинции Ухань.

♦На борту самолета Минобороны в Тюмень прибыли не китайские туристы, а россияне и граждане стран СНГ. Все они здоровы.

♦Студентка ТИУ, у которой был впервые диагностирован коронавирус, является гражданкой Китая, а не РФ. Она до сих пор находится в боксированном отделении инфекционной больницы, ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью остальных горожан она не несет.

♦Санаторий "Градостроитель", где прибывшие рейсом из Уханя будут находиться на карантине, никогда не был туберкулезной больницей. В обычное время в центре, среди прочих граждан, курортное лечение и реабилитацию проходят люди, у которых нет острых проявлений болезни, бациллы не выделяются в окружающую среду и они не представляют опасности для других людей.

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